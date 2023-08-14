Станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории во время перелета Фото: Роскосмос.

Автоматическая станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории во ходе перелета на спутник Земли. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщила пресс-служба «Роскосмоса», отметив, что все системы работают штатно и связь со станцией устойчивая.

«Сегодня автоматическая станция "Луна-25"… провела вторую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли», - сказано в заявлении пресс-службы, где также сообщается, что двигательная установка станции включилась в 6.40 мск, проработав 24,3 секунды.

Напомним, ракету «Союз-2.1б», которая должна была доставить автоматическую станцию «Луна - 25» на спутник Земли, запустили в ночь на пятницу, 11 августа, с космодрома «Восточный», а на следующий день станция впервые провела плановую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли.

Напомним, данная станция должна изучить лунную экзосферу и слой реголита поверхности в районе Южного полюса Луны.