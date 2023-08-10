Названы дата и точное время запуска станции «Луна-25»

Запуск станции «Луна-25» состоится в ночь на 11 августа Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 11 августа, стартует станция Луна-25. Предыдущая станция Луна-24 была отправлена еще в 1976 году.

Старт состоится с космодрома Восточный 2 часа 10 минут 57 секунд по московскому времени в пятницу, 11 августа.

Луна-25 станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли, где есть вода в виде льда, а, возможно, даже следы атмосферы. В этом месте намерены строить первую обитаемую станцию.

«Именно открытие запасов воды на Луне произвело настоящую революцию и возродило утраченный было интерес к нашему спутнику. Это означало, что ночную красавицу можно колонизировать и использовать как базу для полетов в дальний космос», - заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» отмечала, что «Луна-25» должна приземлиться на сложном участке лунного Южного полюса, назвав процесс приземления станции на поверхность спутника самым важным и ответственным.