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НовостиПолитика14 августа 2023 9:19

Генерал ВСУ Наев заявил, что опасается нового наступления России на Киев

Такая вероятность существует, считает офицер украинской армии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генерал ВСУ Наев не исключил нового наступления российских войск на Киев

Генерал ВСУ Наев не исключил нового наступления российских войск на Киев

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России могут предпринять повторную попытку наступления на Киев, поэтому командование Украины готовится к нему, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

«Такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти», – сказал он в интервью «РБК – Украина».

По мнению генерала, наступление российских войск на Киев будет зависеть от «принятия решений и наличия сил и средств». Как отметил Наев, военное руководство Украины делает все для повышения боеготовности военнослужащих на Киевском направлении, привлекая также представителей областных военных администраций.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта 2022 года командование Вооруженных сил России решило отвести войска из-под Киева, заявив о перегруппировке.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия отвела свои войска из-под Киева в рамках переговоров с Украиной, чтобы создать условия для мирного соглашения.