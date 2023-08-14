Генерал ВСУ Наев заявил, что опасается нового наступления России на Киев

Генерал ВСУ Наев не исключил нового наступления российских войск на Киев Фото: REUTERS

Вооруженные силы России могут предпринять повторную попытку наступления на Киев, поэтому командование Украины готовится к нему, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

«Такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти», – сказал он в интервью «РБК – Украина».

По мнению генерала, наступление российских войск на Киев будет зависеть от «принятия решений и наличия сил и средств». Как отметил Наев, военное руководство Украины делает все для повышения боеготовности военнослужащих на Киевском направлении, привлекая также представителей областных военных администраций.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта 2022 года командование Вооруженных сил России решило отвести войска из-под Киева, заявив о перегруппировке.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия отвела свои войска из-под Киева в рамках переговоров с Украиной, чтобы создать условия для мирного соглашения.