Законопроект о запрете деятельности коллекторов в России внесен в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты фракции ЛДПР совместно с сенатором Еленой Афанасьевой повторно внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект о запрете коллекторской деятельности на территории РФ. Проект закона доступен в базе данных нижней палаты.

Отказ от коллекторов, по мнению авторов инициативы, защитит права и законные интересы граждан РФ, а также позволит высвободить большое количество людей, которые способны заняться производительным трудом.

Отметим, что данная инициатива уже была внесена в Госдуму зимой 2023 года, но ее не рассмотрели без заключения правительства. Сейчас кабинет министров дал отрицательный отзыв из-за того, что законопроект окажет негативное влияние на деятельность финансовых организаций и приведет к росту процентных ставок по кредитам и другим услугам банков.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы. Законопроект предусматривает до десяти лет лишения свободы.