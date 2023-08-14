Мэр Помпеи предложил древнеримский амфитеатр для поединка Маска и Цукерберга Фото: REUTERS

Мэр города Помпеи под Неаполем Кармине Ло Сапио предложил древнеримский амфитеатр для проведения поединка между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

Градоначальник назвал Помпеи «лучшим местом для проведения мирового состязания». По его словам, после «контактов с представителями органов власти» у него появилась уверенность в том, что именно у его город выберут для проведения поединка.

Как сообщил Ло Сапио, проведение такого боя позволит выручить около 200 млн евро, которые направят двум педиатрическим больницам.

«Мы предложили амфитеатр. Насколько я понимаю, из соображений безопасности многотысячной аудитории не будет, но он будет транслироваться в социальных сетях по всему миру», - заявил глава города агентству Adnkronos, добавив, что даты поединка будут сдвинуты и бой не состоится 26 августа этого года.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что уже договорился с итальянскими властями о месте проведения поединка с Марком Цукербергом. По его словам, в кадре будет античный Рим, но конкретного места он не назвал.