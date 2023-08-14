WP: конфликт на Украине все больше напоминает Первую мировую войну Фото: novonikolaevsk.com

Американское издание Washington Post заявило, что украинские войска увязли в текущем наступлении и несут значительные потери в ходе безуспешных попыток прорвать линию обороны ВС РФ. В статье издания отмечено, что конфликт на Украине все больше напоминает Первую мировую войну.

“Аналитики уже заметили тень Первой мировой войны, падающую на Украину”, — подчеркивают авторы статьи. По их словам, это выражается “в геополитическом безрассудстве инициирования конфликта и высокомерии элиты, полагающей, что его можно легко выиграть”.

В публикации отмечено, что текущий конфликт перешел в фазу противостояния на истощение, однако из-за больших потерь боевой дух ВСУ падает.

Напомним, с начала обещанного широкомасштабного наступления украинская армия потеряла более 43 тысяч военнослужащих и наемников, а также почти пять тысяч единиц военной техники, так и не добившись серьезных успехов.

Также в Washington Post отмечали, что на Западе все чаще вспоминают слова американского генерала Марка Милли о необходимости как можно быстрее завершить конфликт дипломатическим путем, поскольку российскую армию будет крайне сложно победить на поле боя.