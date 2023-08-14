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НовостиПолитика14 августа 2023 10:50

Шойгу: разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной

Глава Минобороны РФ отметил трофеи на форуме «Армия-2023»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шойгу: разрекламированная западная технику далеко не безупречной

Шойгу: разрекламированная западная технику далеко не безупречной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что широко разрекламированная техника западных стран оказалась далеко не безупречной, указав на выставку трофеев на форуме «Армия - 2023».

«Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев выставку трофеев», - заявил глава российского военного ведомства на открытии форума «Армия - 2023» в понедельник, 14 августа.

Напомним, накануне военный аналитик Франца-Стефана Гади заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оправдали надежд западных наблюдателей, которые ранее испытывали «технический оптимизм». Как писал сайт KP.RU, по его словам, страны Запада переоценили способности украинской армии «приобрести тактическое мастерство», а Украина «теряет вооружение США на поле боя».