Аналитик Гади: украинские военные разочаровали Запад. Фото: REUTERS

Украинские военные не оправдали надежд западных наблюдателей, ранее испытывавших «технический оптимизм». Об этом пишет издание Messenger со ссылкой на военного аналитика Франца-Стефана Гади.

«Наблюдатели переоценили способность украинских сил приобрести тактическое мастерство», - заявил эксперт, напомнив, что Украина «теряет вооружение США на поле боя».

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Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении были подбиты, а потом оказались в распоряжении российских военных американские БМП «Бредли», немецкие танки «Леопард», и другие образцы современной западной бронетехники.

Тем временем в парке «Патриот» подмосковной Кубинке готовится новая экспозиция военной трофейной техники.

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