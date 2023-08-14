Курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже 14 августа 2023 года курс евро поднялся до 111,05 рубля. Такая отметка достигнута впервые с 23 марта 2023 года. Об этом стало известно из данных на площадке биржи.

Пиковое значение было зафиксировано в 13:24 по московскому времени, а всего с начала торгов 14 августа, курс евро вырос более чем на два рубля. При этом курс доллара в это время зафиксировался на значении в 101,59 рубля.

Курс юаня вырос на 26 копеек и сейчас находится на отметке в 13,95 рубля.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время ожидается нормализация курса рубля. Он также добавил, что ослабление рубля делает более сложной структурную перестройку российской экономики, а также негативно влияет на реальные доходы населения.