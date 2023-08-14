Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика14 августа 2023 10:53

Курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2023 года

По данным торгов, в 13:24 по московскому времени курс составил 111,05 рубля за евро
Роман ПОЛОСИКОВ
Курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2023 года

Курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже 14 августа 2023 года курс евро поднялся до 111,05 рубля. Такая отметка достигнута впервые с 23 марта 2023 года. Об этом стало известно из данных на площадке биржи.

Пиковое значение было зафиксировано в 13:24 по московскому времени, а всего с начала торгов 14 августа, курс евро вырос более чем на два рубля. При этом курс доллара в это время зафиксировался на значении в 101,59 рубля.

Курс юаня вырос на 26 копеек и сейчас находится на отметке в 13,95 рубля.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время ожидается нормализация курса рубля. Он также добавил, что ослабление рубля делает более сложной структурную перестройку российской экономики, а также негативно влияет на реальные доходы населения.