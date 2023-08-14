Рособоронэкспорт заключил контракт на 500 млн долларов на форуме «Армия России» Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«Рособоронэкспорт» в рамках первого дня форума «Армия России-2023» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«Работа Рособоронэкспорта на форуме «Армия-2023» началась с подписания крупного контракта с иностранным партнером. Общая сумма превысила 500 миллионов долларов», – сказал он в ходе доклада министру обороны России Сергей Шойгу.

Как отметил глава компании, в прошлом году на форуме «Армия-2022» Рособоронэкспорт подписал контракты на сумму более 400 миллионов долларов. Общая сумма всех подписанных компанией соглашений на форумах «Армия» составила более трех миллиардов долларов, добавил он.

В понедельник, 14 августа 2023 года, в Центральном парке Вооруженных сил России «Патриот» стартует ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2023». Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии открытия мероприятия.