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НовостиЭкономика14 августа 2023 10:57

Рособоронэкспорт заключил контракт на 500 млн долларов на форуме «Армия России»

В течение всего форума прошлого года компания подписала контракты на 400 млн долларов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Рособоронэкспорт заключил контракт на 500 млн долларов на форуме «Армия России»

Рособоронэкспорт заключил контракт на 500 млн долларов на форуме «Армия России»

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«Рособоронэкспорт» в рамках первого дня форума «Армия России-2023» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«Работа Рособоронэкспорта на форуме «Армия-2023» началась с подписания крупного контракта с иностранным партнером. Общая сумма превысила 500 миллионов долларов», – сказал он в ходе доклада министру обороны России Сергей Шойгу.

Как отметил глава компании, в прошлом году на форуме «Армия-2022» Рособоронэкспорт подписал контракты на сумму более 400 миллионов долларов. Общая сумма всех подписанных компанией соглашений на форумах «Армия» составила более трех миллиардов долларов, добавил он.

В понедельник, 14 августа 2023 года, в Центральном парке Вооруженных сил России «Патриот» стартует ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2023». Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии открытия мероприятия.