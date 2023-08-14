Мантуров: форум "Армия" показал, что попытки изолировать РФ обречены на провал

Мантуров: форум "Армия" показал, что попытки изолировать Россию обречены на провал Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что количество и состав делегаций гостей международного военно-технического форума "Армия-2023" доказывают безуспешность попыток Запада изолировать Россию.

“В этом году в Россию приехали более 70 делегаций оборонных ведомств иностранных государств и представители свыше 80 зарубежных предприятий. Это лишний раз показывает, что попытки изолировать нашу страну обречены на провал”, — заявил министр на пленарной сессии форума.

Мантуров подчеркнул, что усилия Запада по сдерживанию развития российского оборонно-промышленного комплекса также провалились, что показывает "глобальный характер" мероприятия.

В свою очередь президент России Владимир Путин выразил надежду, что проходящий форум позволит укрепить военное партнерство российских союзников в вопросах обеспечения безопасности в мире.

Напомним, девятый военно-технический форум "Армия" пройдет с 14 по 20 августа 2023 года в выставочном центре "Патриот". В рамках мероприятия ожидается подписание крупных государственных контрактов между различными странами и предприятиями ОПК.