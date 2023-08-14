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НовостиВ мире14 августа 2023 11:16

Видео падения истребителя МиГ-23 на авиашоу в США появилось в сети

Самолет упал на парковку жилого комплекса и взорвался
Роман ПОЛОСИКОВ
Появилось видео падения истребителя МиГ-23 на авиашоу в США

Появилось видео падения истребителя МиГ-23 на авиашоу в США

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Видео падения истребителя МиГ-23 на авиашоу в Соединенных Штатах появилось в сети. На кадрах можно рассмотреть, как оба пилота катапультируются, а самолет летит дальше и позже взрывается.

Напомним, что 14 августа во время показательного полета МиГ-23 оба пилота катапультировались, а самолет пролетел дальше и упал на парковку жилого комплекса в населенном пункте Бельвилль неподалеку от Детройта. После этого произошел взрыв.

Пилоты не пострадали, а в результате падения истребителя задеты несколько автомобилей. Оба катапультировавшихся пилота доставлены в медучреждение в качестве «меры предосторожности».

Организаторы мероприятия сразу после происшествия объявили о досрочном завершении шоу. Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов сразу же начало заниматься расследованием и выяснением причин произошедшего. Других подробностей на данный момент неизвестно.