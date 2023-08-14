Asia Times: Зеленского могут свергнуть после провала наступления ВСУ

Эксперт Браен: провал наступления ВСУ чреват последствиями для Зеленского Фото: REUTERS

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен заявил, что многочисленные неудачи ВСУ в ходе текущего наступления и ошибочные решения президента Украины Владимира Зеленского могут привести страну к расколу.

“Никто не может точно сказать, поддерживает ли все еще украинская армия президента, но чем ближе раскол в Киеве, тем вероятнее, что ВСУ возьмут все в свои руки. Если это произойдет, Зеленского свергнут”, — приводит слова эксперта издание Asia Times.

Брайен добавил, что решение Владимира Зеленского сменить министра обороны Украины может еще больше усугубить положение Киева, поскольку все кандидаты на пост главы Минобороны не имеют достаточного опыта и не разбираются в военных конфликтах.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что Украина уже находится на грани коллапса и может разрушиться еще до окончания конфликта, о чем свидетельствует общее недовольство украинцев политикой киевского режима.