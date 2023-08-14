Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 августа 2023 11:17

Asia Times: Зеленского могут свергнуть после провала наступления ВСУ

Издание отмечает, что ошибочные решения Зеленского могут привести страну к расколу
Сергей ЧИКОВ
Эксперт Браен: провал наступления ВСУ чреват последствиями для Зеленского

Эксперт Браен: провал наступления ВСУ чреват последствиями для Зеленского

Фото: REUTERS

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен заявил, что многочисленные неудачи ВСУ в ходе текущего наступления и ошибочные решения президента Украины Владимира Зеленского могут привести страну к расколу.

“Никто не может точно сказать, поддерживает ли все еще украинская армия президента, но чем ближе раскол в Киеве, тем вероятнее, что ВСУ возьмут все в свои руки. Если это произойдет, Зеленского свергнут”, — приводит слова эксперта издание Asia Times.

Брайен добавил, что решение Владимира Зеленского сменить министра обороны Украины может еще больше усугубить положение Киева, поскольку все кандидаты на пост главы Минобороны не имеют достаточного опыта и не разбираются в военных конфликтах.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что Украина уже находится на грани коллапса и может разрушиться еще до окончания конфликта, о чем свидетельствует общее недовольство украинцев политикой киевского режима.