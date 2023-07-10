Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина может распасться до сокрушительного удара России Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что Украина уже находится на грани коллапса и может разрушиться еще до окончания конфликта.

“Украина может распасться до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар, — настолько плохи дела сейчас внутри республики”, — рассказал эксперт в интервью каналу Judging Freedom.

Макгрегор уточнил, что имеет в виду участившиеся сообщения о массовом дезертирстве в рядах украинской армии, очередную волну беженцев, покидающих Украину, а также общее недовольство украинцев политикой киевского режима. По его мнению, игра Владимира Зеленского уже фактически окончена, а Украина находится на грани саморазрушения.

Напомним, еще до начала масштабного наступления Киева украинский генерал-майор Сергей Кривонос отмечал усталость солдат ВСУ, которая постепенно перерастает в недовольство политикой Зеленского и может закончиться военным переворотом в стране.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что после неизбежного поражения ВСУ на поле боя Владимира Зеленского в лучшем случае ждет изгнание, поскольку он нарушил все свои предвыборные обещания.