МИД Финляндии назвал ожидаемыми планы РФ увеличить численность войск у границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хельсинки не обеспокоена планами Москвы увеличить численность войск на границе со страной. Такое заявление сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, отметив, что такие планы не стали неожиданностью.

«На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо», - заявила глава внешнеполитического ведомства, комментируя в интервью газете Financial Times, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах по увеличению числа военных у границ после вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Валтонен назвала финскую границу «довольно пустой» от российских солдат из-за специальной военной операции на Украине. По ее словам, с недавних пор России отвела свои войска, и если бы Финляндия представляла угрозу, то такого бы не произошло.

Напомним, ранее министр обороны РФ в ходе заседания Коллегии ведомства заявил о возможном размещении на территории Финляндии оружия НАТО, способного бить вглубь России.