Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Белоруссии на форуме «Армия-2023» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин провели переговоры в рамках военно-технического форума «Армия-2023», сообщает российское оборонное ведомство.

«Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» провел переговоры со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. В ходе встречи обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран», – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что на форуме представлена экспозиция белорусской стороны.

Напомним, в понедельник, 14 августа 2023 года, в Центральном парке Вооруженных сил России «Патриот» стартовал ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2023». В этом году в нем принимают участие делегации и предприятия из 129 стран, в том числе из Индии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Пакистана. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии открытия мероприятия.