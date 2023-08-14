"Для них есть только одно слово - презрение": Владимир Машков высказался об актерах-эмигрантах

Машков признался, что презирает артистов-эмигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист России, актер театра и кино Владимир Машков поделился мнением о своих коллегах, которые уехали за пределы РФ.

"(Вступить в дискуссию) с кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение", - заявил Машков в интервью aif.ru.

По словам Машкова, тех людей, которые публично оскорбляют Россию, "беда настигнет сама".

Отметим, что в США проживает 38-летняя дочь Машкова актриса Мария Машкова. Отец еще весной 2022 года просил дочь вернуться на родину, но та осталась жить в Штатах.

Напомним, ранее зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал покинувших Россию граждан "расплодившимися вшами", которые "разбежались по сальному европейскому телу".