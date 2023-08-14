Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 августа 2023 12:47

UnHerd: немецкие "Леопарды" стали легкой жертвой российских охотников за танками

Издание отмечает, что российские ПТРК "Корнет" показали высокую эффективность в зоне СВО
Сергей ЧИКОВ
ПТРК "Корнет" показал свою эффективность в ходе боев на Украине Фото: пресс-служба Балтфлота

ПТРК "Корнет" показал свою эффективность в ходе боев на Украине Фото: пресс-служба Балтфлота

Обозреватель Эдвард Луттвак в статье для издания UnHerd назвал российские противотанковые комплексы “Корнет” “убийцами "Леопардов”. По словам эксперта, российские ПТРК с двойной боеголовкой показали свою высочайшую эффективность в зоне спецоперации на Украине

“Леопарды" легко стали жертвами российских охотников за танками, вооруженных ракетами "Корнет". <…> Он намного проще, универсальнее и дешевле, чем американский "Джавелин".” — отметил Луттвак.

Также колумнист подчеркнул, что противотанковые комплексы “Корнет” помогли российским войскам уничтожить несколько драгоценных для ВСУ “Леопардов” в самом начале ожидаемого украинского наступления, а мощная линия обороны ВС РФ и плотное минирование линии соприкосновения позволила России успешно сдержать натиск противника.

Напомним, ранее американское издание Military Watch также отмечало, что ПТРК “Корнет” уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки, а ракеты с тандемным зарядом и тепловизоры комплекса превосходят по возможностям западные аналоги.