ПТРК "Корнет" показал свою эффективность в ходе боев на Украине Фото: пресс-служба Балтфлота

Обозреватель Эдвард Луттвак в статье для издания UnHerd назвал российские противотанковые комплексы “Корнет” “убийцами "Леопардов”. По словам эксперта, российские ПТРК с двойной боеголовкой показали свою высочайшую эффективность в зоне спецоперации на Украине

“Леопарды" легко стали жертвами российских охотников за танками, вооруженных ракетами "Корнет". <…> Он намного проще, универсальнее и дешевле, чем американский "Джавелин".” — отметил Луттвак.

Также колумнист подчеркнул, что противотанковые комплексы “Корнет” помогли российским войскам уничтожить несколько драгоценных для ВСУ “Леопардов” в самом начале ожидаемого украинского наступления, а мощная линия обороны ВС РФ и плотное минирование линии соприкосновения позволила России успешно сдержать натиск противника.

Напомним, ранее американское издание Military Watch также отмечало, что ПТРК “Корнет” уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки, а ракеты с тандемным зарядом и тепловизоры комплекса превосходят по возможностям западные аналоги.