Military Watch: российские "Корнеты" более 20 лет успешно уничтожают западные танки Фото: пресс-служба Балтфлота

Американское военное издание Military Watch заявило, что российский противотанковый ракетный комплекс “Корнет” уже более 20 лет успешно уничтожает западные танки. Эксперты отметили, что ракеты данного ПТРК имеют тандемный заряд, а тепловизоры комплекса превосходят по возможностям западные аналоги.

“Российский "Корнет" остается грозным оружием”, — отмечают авторы статьи. ПТРК “Корнет” поступил на вооружение российской армии более 20 лет назад и успешно применялся различными странами в вооруженных конфликтах. В статье отмечено, что “Корнет” эффективно применялся против американских танков Abrams, БМП Bradley, а также израильских “Меркав” и немецких “Леопардов”.

Напомним, недавно Минобороны России показало видео применения противотанкового комплекса “Корнет” в зоне спецоперации. После сообщений о планах союзников Киева отправить на нужны ВСУ танки Leopard в “Ростехе” отметили, что “Корнет”, а также авиационные ракеты “Атака” и “Вихрь” способны эффективно поражать немецкие танки.

Военный обозреватель “КП.РУ” Виктор Баранец сравнивал американские “Джавелины” с российскими “Корнетами” и приводил слова Андрея Власова, полковника, военного эксперта и участника боевых действий в Сирии о неоспоримых преимуществах российских мобильных противотанковых комплексов.