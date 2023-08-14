ФОМ: 47% россиян не считают западные санкции кризисными для страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти половина россиян считает что западные санкции против РФ не добились результата, и не привели ни к каким кризисным последствиям. Обратного мнения придерживаются только 10% опрошенных, согласно данным исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос проводился среди 1,5 тыс. респондентов, в период с 14 по 16 июля 2023 года, в 104 населённых пунктах России. Из всех опрошенных 47% высказались за то, что санкции не оказали никакого критического воздействия на экономику России. При этом половина из них (24% в целом) всё же наблюдают негативные последствия, но не критические, а другая половина (23%) не видит их вовсе.

В то же время 29% респондентов заявили, что западные санкции не только не навредили, но и помогли России, так как стали толчком для развития собственных производств и бизнесов. 14% же не нашли что сказать по этой теме.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2022 году 58% россиян не заметили в своей жизни какого-либо влияния западных санкций.