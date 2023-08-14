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НовостиПолитика14 августа 2023 12:52

ВС России поразили места производства и хранения беспилотных катеров ВСУ

Они применяются Киевом для террористических атак, заявили в Минобороны РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вооруженные силы России ночью 14 августа нанесли удар по местам производства и хранения беспилотных катеров украинской армии, поразив все назначенные объекты, заявило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Все назначенные объекты поражены», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Вооруженные силы Украины безуспешно попытались атаковать корабль Военно-морского флота России в Черном море при помощи беспилотного катера, который был уничтожен. Российское судно сопровождало гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.

Ночью 25 июля ВСУ попытались атаковать катерами корабль Черноморского флота России «Сергей Котов». В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения на дистанции 1000 и 800 метров.