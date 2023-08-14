Шойгу распорядился наладить производство управляемой ракеты РВВ-МД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух - воздух» РВВ-МД, представленную предприятие НПО «Курганприбор» на открывшемся в понедельник, 14 августа, форуме «Армия - 2023».

«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия», - заявил глава российского военного ведомства, обращаясь к генеральному директору предприятия Фёдору Колосовникову в ходе осмотра стенда компании.

Напомним, во время открытия форума «Армия - 2023», глава российского военного ведомства заявил, что широко разрекламированная техника западных стран оказалась далеко не безупречной. Как писал сайт KP.RU, министр отметил, что в этом можно убедиться, побывав на выставке трофеев, представленной на форуме.