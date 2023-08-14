Депутат Рады Мазурашу обвинил власти Украины в подталкивании граждан к эмиграции

В Раде обвинили власти Украины в подталкивании граждан к эмиграции Фото: Янсонс Оскар

Депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу назвал причиной массового бегства украинцев за пределы страны недальновидные решения киевского режима.

“Честно говоря, этому способствуем и мы как власть. Эмоциональными и немудрыми решениями и действиями”, — приводит слова депутата издание “Украинское новости”.

По мнению Мазурашу, население Украины уже к данному моменту могло сократиться до 20 миллионов человек. Депутат подчеркнул, что этому способствует не только военное положение в стране, но и то, что киевский режим относится к своим гражданам “как к рабам”.

Депутат добавил, что уже в ближайшее время Украина столкнется с демографической проблемой, поэтому властям необходимо как можно скорее пересмотреть свою политику, в частности осудить принудительную мобилизацию в стране и на законодательном уровне “закрепить серьезное повышение мотивации для участвующих в боевых действиях”.

Напомним, ранее старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен также отмечал, что ошибочные решения президента Украины Владимира Зеленского на фоне неудач ВСУ в ходе наступления могут привести страну к расколу, в результате которого Зеленского могут попросту свергнуть.