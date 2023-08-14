Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили шесть атак и контратак ВСУ на Купянском направлении, в результате которых было ликвидировано до 65 украинских солдат.

“Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze-2000" производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что широко разрекламированная техника западных стран оказалась далеко не безупречной, о чем свидетельствует выставка трофеев на форуме “Армия - 2023”.

Тем временем американское издание Washington Post отметило, что Вооруженные силы Украины увязли в наступлении и несут большие потери в ходе безуспешных попыток прорвать линию обороны ВС РФ, а сам конфликт все больше напоминает Первую мировую войну.