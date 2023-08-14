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НовостиПолитика14 августа 2023 13:20

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

В ходе безуспешных попыток прорвать линию обороны ВС РФ украинские войска потеряли до 65 бойцов
Сергей ЧИКОВ
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили шесть атак и контратак ВСУ на Купянском направлении, в результате которых было ликвидировано до 65 украинских солдат.

“Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze-2000" производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что широко разрекламированная техника западных стран оказалась далеко не безупречной, о чем свидетельствует выставка трофеев на форуме “Армия - 2023”.

Тем временем американское издание Washington Post отметило, что Вооруженные силы Украины увязли в наступлении и несут большие потери в ходе безуспешных попыток прорвать линию обороны ВС РФ, а сам конфликт все больше напоминает Первую мировую войну.