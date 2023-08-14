Российский МиГ-29 обнаружил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет МиГ-29 Воздушно-космических сил России перехватил самолет ВВС Норвегии Boeing P8-A Poseydon над Баренцевым морем при его приближении к границе РФ, сообщает российское Министерство обороны.

«14 августа над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели в воздух был поднят истребитель МиГ-29. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны, российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не допустил пересечения воздушных трасс и опасного сближения с норвежским самолетом.

Напомним, в июле российский истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем, когда к границе РФ приближался патрульный самолет P8-A Poseydon ВВС Норвегии.