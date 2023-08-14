Мужчину задержали в Стокгольме за попытку помешать провокаторам сжечь Коран Фото: REUTERS

Полиция Стокгольма, столицы Швеции, задержала мужчину за то, что он пытался помешать двоим провокаторам сжечь Коран возле здания парламента. «Акция» была одобрена местными властями и полицией, её организаторы - Салван Момика и Салван Наджем, мигранты из Ирака. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Полиция задержала мужчину в связи с демонстрацией с сожжением Корана <...> в Стокгольме», - говорится в публикации.

Согласно имеющимся данным, мужчина подбежал к мигрантам, и попытался остановить их от сожжения священной книги, называя «демонстрантов» террористами. В итоге он был задержан полицией, а провокаторы успешно реализовали очередное сожжение Корана.

Известно, что Наджем и Момика сначала всячески издевались над священной книгой мусульман, пинали её, наступали, и только затем сожгли. Полиция оцепила место проведения «акции», и даже загородила провокаторов автобусами.

Ранее KP.RU сообщил, что 31 июля прошла предыдущая провокация, также разрешённая властями и полицией Швеции, во время которой также был сожжён Коран.