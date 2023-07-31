В Стокгольме прошла очередная акция с сожжением Корана

У здания шведского парламента сожгли Коран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 31 июля, у здания шведского парламента в Стокгольме состоялась очередная акция с сожжением священной книги мусульман - Корана. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

По данным источника, организаторами акции выступили два человека - мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем. Сначала они пинали между собой Коран, а затем подожгли священное писание около шведского Риксдага.

Разрешение на проведение демонстрации с осквернением религиозных книг выдала полиция Швеции.

Сайт KP.RU писал о том, что шведский премьер Ульф Яльмар Кристерссон назвал сожжение Корана неуместным, но законным.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани вынес предупреждение Швеции о том, что в случае повторения акции с осквернением Корана между государствами будут расторгнуты дипломатические отношения.