Рубль укрепился после сообщения о внеочередном заседании ЦБ по ключевой ставке

Курс доллара упал ниже 100 рублей после сообщения о планах ЦБ провести внеочередное заседание по ключевой ставке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам вырос после сообщения о планах Банка России провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа.

По данным биржевой площадки, к 17:22 мск стоимость доллара упала до уровня 99,84 рубля, а евро стоит 108,8 рублей. Курс юаня также снизился на 0,26 процента и составил 13,66 рубля.

Напомним, 14 августа официальный курс доллара вырос на 2.83 рубля и составил 101,0399 рубля за один доллар США, побив таким образом антирекорд марта 2022 года. Курс евро также вырос на 2.71 рубля и составил 110,6847 рубля.