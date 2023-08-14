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НовостиЭкономика14 августа 2023 14:42

Рубль укрепился после сообщения о внеочередном заседании ЦБ по ключевой ставке

По состоянию на 17:22 мск один доллар стоит 99,84 рубля
Сергей ЧИКОВ
Курс доллара упал ниже 100 рублей после сообщения о планах ЦБ провести внеочередное заседание по ключевой ставке

Курс доллара упал ниже 100 рублей после сообщения о планах ЦБ провести внеочередное заседание по ключевой ставке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам вырос после сообщения о планах Банка России провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа.

По данным биржевой площадки, к 17:22 мск стоимость доллара упала до уровня 99,84 рубля, а евро стоит 108,8 рублей. Курс юаня также снизился на 0,26 процента и составил 13,66 рубля.

Напомним, 14 августа официальный курс доллара вырос на 2.83 рубля и составил 101,0399 рубля за один доллар США, побив таким образом антирекорд марта 2022 года. Курс евро также вырос на 2.71 рубля и составил 110,6847 рубля.