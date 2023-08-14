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НовостиЭкономика14 августа 2023 13:49

Официальный курс доллара на 14 августа превысил 101 рубль

14 августа курс иностранных валют впервые превысил значения 23 марта 2022 года
Сергей ЧИКОВ
Официальный курс доллара 14 августа составил 101,04 рубля, евро — 110,68 рубля

Официальный курс доллара 14 августа составил 101,04 рубля, евро — 110,68 рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный банк РФ установил официальный курс доллара на уровне 101,0399 рубля за один доллар США – рост составил 2.83 рубля.

Стоимость юаня выросла на 33.9 копейки и составила 13,8741 рубля за юань, а курс евро вырос на 2.71 рубля до значения 110,6847 рубля.

Напомним, 14 августа курс доллара впервые с 23 марта прошлого года поднялся выше 101 рубля в ходе торгов на Московской бирже, а евро также обновил рекорд 23 марта 2022 года и вырос до значений 111,05 рубля.

Сайт KP.RU рассказывал, что главная причина скачка курса – превышение импорта над экспортом: уровень импорта остался на прежнем уровне, однако из-за рестрикций Запада в Россию стало поступать меньше валюты, чем требуется импортерам, из-за чего спрос на валюту сильно превысил предложение. При этом центробанк РФ намеренно допускает подобную ситуацию и может в любой момент остановить "падение рубля", а бюджет страны только выиграет от ослабления национальной валюты.

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