Официальный курс доллара на 14 августа превысил 101 рубль

Официальный курс доллара 14 августа составил 101,04 рубля, евро — 110,68 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный банк РФ установил официальный курс доллара на уровне 101,0399 рубля за один доллар США – рост составил 2.83 рубля.

Стоимость юаня выросла на 33.9 копейки и составила 13,8741 рубля за юань, а курс евро вырос на 2.71 рубля до значения 110,6847 рубля.

Напомним, 14 августа курс доллара впервые с 23 марта прошлого года поднялся выше 101 рубля в ходе торгов на Московской бирже, а евро также обновил рекорд 23 марта 2022 года и вырос до значений 111,05 рубля.

Сайт KP.RU рассказывал, что главная причина скачка курса – превышение импорта над экспортом: уровень импорта остался на прежнем уровне, однако из-за рестрикций Запада в Россию стало поступать меньше валюты, чем требуется импортерам, из-за чего спрос на валюту сильно превысил предложение. При этом центробанк РФ намеренно допускает подобную ситуацию и может в любой момент остановить "падение рубля", а бюджет страны только выиграет от ослабления национальной валюты.

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