ООН: Талибы* не изменились, они не выполнили своих обещаний Фото: REUTERS

В ООН считают, что представление об изменениях среди талибов* со времён их первого прихода к власти в Афганистане ошибочно. Как заявляют спецдокладчики организации, в стране по-прежнему нарушаются многие права человека, а большинство ограничений для женщин не были отменены, вопреки обещаниям.

«Спустя два года после захвата власти в Афганистане движение "Талибан"* продолжает нарушать многие права человека, включая внедрение системы тотальной дискриминации, отчуждения и порабощения женщин и девочек», - заявляют в ООН.

Согласно представленному 14 августа 2023 года докладу, в ООН считают, что политика талибов* носит характер «систематического и шокирующего» нарушения многих прав человека. В качестве примеров приводятся право на образование, собрания, ассоциации, труд и свободу выражения мнений.

Также в организации упрекнули талибов* в том, что они не выполнили обещания о более «инклюзивной форме правления». Якобы, в Афганистане все судьи, адвокаты, прокуроры, а также военные и правительственные чиновники регулярно сталкиваются с рисками для безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что в ООН заявили о нехватке средств для отправки гуманитарной помощи в Афганистан.

* - запрещённая в РФ организация, движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность