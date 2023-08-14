"Более 120 тысяч свежих могил": В США содрогнулись от правды о потерях ВСУ при наступлении

Полковник Макгрегор: на Украине выкопали 123 тысячи могил после провального наступления ВСУ Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине приготовили более 120 тысяч новых могил после провала текущего наступления ВСУ.

“Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек”, — добавил полковник в своем видеоблоге.

Макгрегор уточнил, что тысячи свежих могил видны на новых спутниковых снимках, появившихся в ходе провального широкомасштабного наступления украинской армии. По его словам, предварительные подсчеты также указывают на соответствующее число потерь в рядах ВСУ – около 123 тысяч человек.

“Это катастрофа, которой нужно положить конец”, — резюмировал Макгрегор.

Напомним, по данным Минобороны России за два месяца широкомасштабного наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и наемников, а также почти пять тысяч единиц военной техники, так и не добившись серьезных успехов.

Американская газета Washington Post также отметила, что украинские войска несут тяжелые потери, однако не могут прорвать линию обороны ВС РФ, а бои в зоне конфликта все больше напоминают Первую мировую войну из-за геополитического безрассудства и высокомерия элиты, полагающей, что его можно легко выиграть.