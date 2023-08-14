Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 августа 2023 15:20

Российские войска впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО

Орудие было уничтожено на Херсонском направлении
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО

Российские войска впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России впервые с начала военной спецоперации на Украине уничтожили миномет Alacran испанского производства, заявило Министерство обороны РФ.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет Alacran производства Испании», – сказано в Telegram-канале ведомства.

За прошедшие сутки российскими войсками была также поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Зеленого Гая Николаевской области и перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях были уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Минобороны России впервые сообщило об уничтожении в зоне специальной военной операции украинской гаубицы «Богдана».