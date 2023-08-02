Минобороны РФ сообщило о первом случае уничтожения украинской гаубицы «Богдана» Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России впервые сообщило об уничтожении в зоне специальной военной операции украинской гаубицы «Богдана».

Как говорится в Telegram-канале ведомства, колесная самоходная гаубица «Богдана» была уничтожены российским войсками на Южно-Донецком направлении. Кроме того, Вооруженные силы Украины на этом направлении потеряли за сутки более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Krab.

Напомним, «Богдана стала первой украинской гаубицей, ствол которой сделан под калибр 155 миллиметров, который является стандартом для полевой артиллерии дивизионного звена в НАТО.

Накануне российские войска уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе ВС России уничтожили цех по сборке беспилотников для украинской армии в Харьковской области.