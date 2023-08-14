Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире14 августа 2023 15:49

Президент Польши Дуда пообещал продолжить блокировать поставки зерна из Украины

Варшава намерена защищать свой внутренний рынок и рынок Евросоюза, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент Польши Дуда пообещал продолжить блокировать поставки зерна с Украины

Президент Польши Дуда пообещал продолжить блокировать поставки зерна с Украины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Польши продолжат блокировать поставки зерна из Украины, заявил президент республики Анджей Дуда.

В интервью газете Sieci политик отметил, что Варшава намерена отстаивать свои интересы, защищая и свой внутренний рынок, и рынок Евросоюза. Польша не будет снимать запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, когда истечет срок блокады, добавил президент.

Сайт KP.RU рассказывал, что Польша и ряд других восточноевропейских стран ввели запрет на импорт зерна из Украины. Такие меры они решили принять на фоне постоянных недовольств своих фермеров.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявлял, что Украина должна с пониманием относиться к позиции Варшавы по запрету поставок зерна. Страна не может закрывать глаза на уничтожение местного сельского хозяйства, поскольку шансов в прямой конкуренции у польских аграриев нет, отметил политик.