Байден с улыбкой отказался отвечать на вопросы о жертвах пожаров на Гавайях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президента США Джо Байдена остановили журналисты, когда он возвращался с отдыха на пляже, и поинтересовались его мнением насчёт увеличения числа жертв катастрофических пожаров, охвативших Гавайские острова. Однако Байден только улыбнулся, махнул рукой и сел в машину. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«После пары часов на пляже Рехобот спросили о растущем числе погибших на Гавайях», - написал в соцсетях корреспондент Bloomberg Джастин Синк, отметив, что Байден оставил эту тему без комментариев.

Многие другие журналисты также прокомментировали эту реакцию Байдена. Одни начали защищать президента США, заявляя о том, что тема, якобы, причиняет ему «сильную боль», другие иронично подметили «знаменитое сочувствие Байдена».

Ранее KP.RU сообщил, что число жертв мощных лесных пожаров на Гавайях выросло до 96 человек.