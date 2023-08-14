Число жертв лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 96 человек

Число жертв лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 96
Фото: REUTERS
Число жертв лесных пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 96. Об этом в понедельник, 14 августа, заявили власти округа Мауи.
«Полицейское управление Мауи в 21:00 по местному времени (14 августа в 10:00 мск) подтвердило 96 смертей», - сказано в сообщении, опубликованном в пресс-релизе властей округа.
Как сообщается, пожар в районе города Кула был локализован на 60%, а в городе Лахайна, который больше всего пострадал от огня, - на 85%. В населенном пункте Пулеху огонь был локализован полностью.
Напомним, лесные пожары были вызваны сильным ветром, прошедшими в результате урагана Дора, который застал врасплох жителей острова Мауи в ночь на четверг, 10 августа. Поскольку все произошло в ночное время, люди, в том числе и дети, ныряли в океан в поисках безопасности.
Как писал сайт KP.RU, за считанные минуты Лахайна выгорела дотла, а на островах ввели чрезвычайное положение.