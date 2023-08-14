Роспотребнадзор: Риски завоза чумы из Китая в Россию минимальны

Роспотребнадзор: шансы завезти чуму из Китая в Россию минимальны Фото: Олег УКЛАДОВ

Риски завоза чумы из Китая на территорию Российской Федерации минимальны, меры предосторожности уже предприняты. Роспотребнадзор значительно усилил санитарный контроль на границе с КНР, о чём сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Риск завоза инфекции на территорию России минимален», - говорится в публикации.

Сейчас специалисты мониторят ситуацию и проводят вакцинацию населения в приграничных регионах, также реализуются дополнительные меры по профилактике распространения чумы. Как отметили в ведомстве, по данным СМИ, на севере Китая выявлены три случая заболевания чумой. Пациенты были изолированы, а очаг заболевания не имеет общей границы с Россией.

Ранее KP.RU сообщил, что рисков завоза бубонной чумы из Монголии также нет.