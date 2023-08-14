Законодатель США заявил, что расследованию ФБР по делу Хантера Байдена мешали

Законодатель США заявил, что расследованию по делу Хантера Байдена мешали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета палаты представителей США Джеймс Комер заявил, что нашел новые доказательства воспрепятствования объективному расследованию в отношении сына действующего президента Джо Байдена Хантера.

Из обращения Комера на сайте комитета следует, что ФБР сообщало о планах опросить сына президента по данному делу, однако бюро было указано ждать звонка Хантера Байдена и не приближаться к нему.

“Им сказали не приближаться к Хантеру Байдену и ждать его звонка, но он так и не позвонил. Передача информации переходной команде и невозможность допросить Хантера Байдена — лишь два примера того, как Минюст неверно вел расследование”, — заявил Комер со ссылкой на бывшего агента ФБР, который и раскрыл ему эту информацию.

Напомним, в конце июня Хантер Байден пошел на сделку с минюстом США и признал себя виновным по ряду обвинений, предъявленных ему в ходе продолжающегося следствия. Сделка следствия с сыном президента стала достоянием американской общественности, из-за чего многие обрушились с критикой подобных решений минюста.

При этом Хантер Байден продолжает отрицать свое участие в отмывании денег и других коррупционных преступлениях, однако следствие по данным эпизодам продолжается и не исключено, что ему все же придется отправиться в тюрьму.