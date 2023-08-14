Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за ареста двоих россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Польше направило ноту в местное Министерство иностранных дел, в связи с задержанием двоих граждан РФ. Диппредставительство требует предоставить полную информацию об инциденте, и объяснить, на каком основании россияне были задержаны. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на посла России Сергея Андреева.

«От властей никакого официального уведомления пока не было. Сами задержанные к нам не обращались, их родственники - тоже, адвокаты - тоже. Мы послали в МИД Польши ноту с требованием в соответствии с консульской конвенцией сообщить нам, кто задержан, с запросом информации по поводу якобы задержания российских граждан», - заявил Андреев.

Дальнейшие действия России будут зависеть от ответа МИД Польши, который должен поступить в ближайшие три дня.

Ранее KP.RU сообщил, что МВД Польши отчиталось о задержании двоих россиян, якобы занимавшихся шпионажем в пользу РФ.