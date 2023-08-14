Политики и Маск раскритиковали помощь США Украине на фоне пожаров на Гавайях Фото: Евгения ГУСЕВА

Республиканцы начали критиковать демократов и Джо Байдена за то, что США продолжают выделять огромные средства на поддержку Киева, тогда как на Гавайях люди погибают из-за катастрофических лесных пожаров. Политиков поддержал и предприниматель Илон Маск.

«Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Еще один пример политики "Америка на последнем месте"», - написал в соцсети X республиканец Вивек Рамасвами.

Под постом Рамасвами отметился и Маск, выразивший полную солидарность мнению политика. Затем к критике присоединилась и другая республиканка, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Ранее KP.RU сообщил, что Байден отказался комментировать вопросы журналистов о смертях жителей Гавайских островов из-за пожаров, при этом улыбнувшись и махнув рукой.