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НовостиПолитика14 августа 2023 19:45

Экс-разведчик США Риттер: Россия успешно уничтожает украинские системы ПВО

Россия уничтожила большую часть западных систем Patriot на Украине
Сергей КУДРИН
Экс-разведчик США Риттер: Россия успешно уничтожает украинские системы ПВО

Экс-разведчик США Риттер: Россия успешно уничтожает украинские системы ПВО

Фото: REUTERS

За последние несколько месяцев российские войска успешно подавили весь комплекс противовоздушной обороны Украины, уничтожив большую часть западных систем ПВО, в том чисте Patriot. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена. Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО. Украинцы не любят говорить об этом», - говорит военный.

Особенно Риттер отметил, что ВС РФ научились крайне результативно находить и уничтожать системы Patriot, которые должны были, по словам западных чиновников, полностью обезопасить небо над Украиной.

Ранее KP.RU сообщил, что бывший агент ЦРУ Джонсон заявил о бегстве ВСУ из-под Харькова, в связи с начавшимся наступлением российской армии.