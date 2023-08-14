Минобороны РФ: учебный самолёт Л-39 потерпел крушение на Кубани

Учебно-тренировочный самолет Л-39. Фото Геннадия Кочеткова (ИТАР-ТАСС)

В Краснодарском крае разбился учебный самолёт Л-39, учебного авиационного полка. Известно, что крушение произошло во время выполнения планового тренировочного полёта. По предварительным данным, погиб один из членов экипажа, о чём сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Самолёт потерял управление во время захода на посадку, и разбился в пределах территории аэродрома. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших и разрушений на земле нет. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее KP.RU сообщил, что в сети появилось видео падения самолёта МиГ-23 на авиационном шоу в США. Истребитель рухнул на автомобильную парковку и взорвался.