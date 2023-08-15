В Хмельницкой области прогремели взрывы 15 августа 2023 года Фото: REUTERS

В Хмельницкой области 15 августа прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на областную военную администрацию.

По данным издания, взрывы были слышны в Хмельницкой области.

"Сейчас работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - приводит издание слова первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.

На всей территории Украины действует воздушная тревога. Об этом говорится на официальном сайте для оповещения населения. Согласно официальному ресурсу, сигналы сирен слышны во всех регионах страны. Ранее воздушная тревога была объявлена только в Киеве и еще некоторых областях Украины - Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.