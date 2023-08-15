Число пострадавших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 102 человек

Число пострадавших из-за взрыва на АЭС в Махачкале выросло до 102 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших в результате взрыва на заправке в Махачкале увеличилось до 27 человек. При этом еще 75 человек пострадали. Об этом сообщал глава Дагестана Сергей Меликов в ходе заседания оперативного штаба.

— В результате происшествия пострадали 102 человека, из них 27 погибли, — подтвердили в пресс-службе МЧС России по региону.

На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия, для чего привлечено около 70 сотрудников экстренных служб. Помимо этого, к работе привлечены кинологи.

Во всем Дагестане 15 августа объявлен днем траура по погибшим в результате пожара на АЭС в Махачкале. Глава региона подписал соответствующий указ.

Напомним, что о взрыве на заправке в Махачкале стало известно поздним вечером 14 августа. По предварительной информации взорвалось газовое оборудование. Началось возгорание, площадь которого сразу же составила 500 квадратных метров, а огонь охватил несколько автомобилей.