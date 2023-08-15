Кеннеди-младший заявил, что США вложили в протесты на Майдане 5 млрд долларов Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший рассказал, что Вашингтон вложил в протесты на Майдане в 2013-2014 годах пять миллиардов долларов. Об этом он сообщил в ходе беседы с телеведущим Такером Карлсоном, которую опубликовали в социальной сети X.

— Нам не говорили, что мы финансируем эти протесты, газеты, наше правительство никогда нам не говорили, — подчеркнул Кеннеди.

Он также напомнил, что именно эти протесты привели к государственному перевороту на Украине. Помимо этого, за месяц до свержения действующего на тот момент украинского правительства, госсекретарь Соединенных Штатов Виктория Нуланд проводила засекреченный разговор с американским послом в Киеве.

По имеющейся у Кеннеди-младшего информации, именно Нуланд составляла «новый кабинет министров Украины».

Ранее Роберт Кеннеди-младший призвал налаживать диалог с Россией на высоком уровне. По его словам, Вашингтон находится в потенциально экзистенциальной битве с Москвой, но у России «на тысячи больше» ядерного вооружения, чем у США.