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НовостиАвто15 августа 2023 6:10

Мантуров: производство на бывшем заводе Volkswagen может начаться до конца года

Об этом он рассказал на форуме «Армия-2023»
Роман ПОЛОСИКОВ
Мантуров: производство на бывшем заводе Volkswagen может начаться до конца года

Мантуров: производство на бывшем заводе Volkswagen может начаться до конца года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen, который находится в Калуге, может начаться уже до конца 2023 года. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе форума «Армия-2023».

— Думаю, что до конца года это может произойти, — ответил Мантуров на вопрос о старте производства на заводе Volkswagen.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen продолжит работу в России под брендом AGR Automotive Group. Помимо смены названия, компанию ожидает масштабный ребрендинг. Volkswagen продала свои российские активы инвестору ООО «Арт Финанс», а в сделку вошел не только завод в Калуге, но и все склады с контактами партнеров.

В пресс-службе компании заявили, что намерены продолжать производство и продажу автомобилей в России и будет предоставлять российским клиентам доступ к огромному перечню моделей и максимально качественному сервису.