ФСБ задержала двух жителей Новосибирской области по подозрению в госизмене

Двое жителей Новосибирской области пытались перейти на сторону Украины. Фото: УФСБ по Новосибирской области

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей села Кыштовка в Новосибирской области, которые планировали совершить госизмену, перейдя на сторону Украины. Об этом сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о 33-летнем мужчине и его 29-летнем родственнике. В их доме при обыске обнаружен арсенал боеприпасов и огнестрельного оружия, которое не было зарегистрировано.

Сотрудники спецслужбы также выяснили, что подозреваемые пытались установить контакт с представителями силовых структур Украины.

ФСБ вынесла двум россиянам предостережения о недопустимости таких действий. Если же ситуация повторится, то в отношении оступившихся будут заведены уголовные дела.

Ранее KP.RU писал о том, что гражданин России получил 12 лет колонии строгого режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Тот за вознаграждения выполнял вражеские поручения.