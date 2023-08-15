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НовостиПроисшествия15 августа 2023 7:09

ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего по заданию украинских спецслужб

Он сообщал координаты схрона самодельной взрывчатки
Роман ПОЛОСИКОВ
ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего по заданию украинских спецслужб

ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего по заданию украинских спецслужб

Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма, который передавал данные о перевозке грузов в зону спецоперации украинским спецслужбам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

— Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии, гражданина России 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции, — рассказали в пресс-службе.

Задержанный подтвердил свое сотрудничество с украинской стороной и рассказал о координатах схрона, в котором позже была обнаружена готовая к применению самодельная взрывчатка. Ее заряд составил около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала двух жителей Новосибирской области по подозрению в государственной измене. По месту жительства задержанных обнаружили арсенал боеприпасов и стрелкового оружия, которое не было зарегистрировано.