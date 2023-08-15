ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего по заданию украинских спецслужб Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма, который передавал данные о перевозке грузов в зону спецоперации украинским спецслужбам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

— Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии, гражданина России 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции, — рассказали в пресс-службе.

Задержанный подтвердил свое сотрудничество с украинской стороной и рассказал о координатах схрона, в котором позже была обнаружена готовая к применению самодельная взрывчатка. Ее заряд составил около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала двух жителей Новосибирской области по подозрению в государственной измене. По месту жительства задержанных обнаружили арсенал боеприпасов и стрелкового оружия, которое не было зарегистрировано.