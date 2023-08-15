Путин считает, что большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Большинство стран мира готово отстаивать свой суверенитет, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.

«Всему мировому сообществу вместе, на равных предстоит созидать контуры будущего. Мы видим, как последовательно идет формирование многополярного мира. Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Укрепляются новые экономические и политические центры», – сказал глава государства.

По мнению российского лидера, это может стать основой для стабильного глобального развития и реального решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем, а также повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей.

Как писал сайт KP.RU, Путин ранее заявил, что на мировой арене происходят фундаментальные перемены и все больше стран перестраивают свою модель развития, преследуя укрепление собственного суверенитета.