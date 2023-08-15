Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

Mинистр обороны России Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Военный ресурс Украины почти исчерпан, о чем свидетельствуют предварительные итоги боевых действий, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», – сказал глава Минобороны РФ, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

Как отметил министр, Вооруженные силы Украины не могут добиться результатов в наступлении, несмотря на масштабную военную помощь от стран Запада. По мнению Шойгу, под лозунгом поддержки Киева Соединенные Штаты «зачищают военные арсеналы партнеров», в действительности освобождая рынок для американских военно-промышленных корпораций. В обмен на новое вооружение союзникам США придется пойти на ограничение суверенитета в сфере безопасности, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, накануне Шойгу заявил, что широко разрекламированная техника западных стран оказалась в боях против ВС России далеко не безупречной.